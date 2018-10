Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira, criticou o governo central por não dar orientações à TAP para fazer um tratamento diferenciado das ligações do continente às ilhas.

(A jornalista viajou a convite da delegação regional da Madeira da Ordem dos Economistas)

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, criticou esta sexta-feira, 12 de Outubro, o Executivo central por não dar instruções à TAP para tratar as ligações à ilha de forma diferenciada. "É importante deixarem de gozar com aqueles que apenas exigem uma mobilidade dentro do território nacional acessível", frisou."A companhia arrecadou 21 milhões de euros de lucro nas ligações à Madeira", sublinhou Miguel Albuquerque. "Devemos discutir e exigir ao Estado que cumpra o seu papel e que assegure opções estratégicas de continuidade territorial, fruto de uma opção política que fez de recompra do capital [da empresa]", frisou. O presidente do governo regional falava na sessão de abertura da XII Conferência Anual de Turismo, organizada pela delegação regional da Madeira da Ordem dos Economistas, no Funchal.Em causa estão os preços das ligações aéreas entre a Madeira e o continente, considerados demasiado elevados - "pornográficos", segundo Albuquerque - para permitir uma mobilidade fácil.