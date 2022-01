Maior acordo comercial do mundo já está em vigor e promete revolucionar trocas no Pacífico

"O RCEP é um sinal importante para o resto do mundo de que os países membros veem a integração e a colaboração como uma forma importante de continuar a impulsionar o crescimento económico da região", defende o ministro do Comércio de Singapura, Gan Kim Yong, em citado pela CNBC Apesar de a covid-19 ter provocado contrangimentos com a escassez de mão de obra e dos principais componentes e matérias-primas, Gan Kim Yong está confiante de que o RCEP irá contribuir para que as cadeias de abastecimento se tornem "mais resilientes" e trará benefícios económicos significativos para a região.