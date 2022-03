Mais 20 mortes e quase 14 mil casos de covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou mais 20 mortes e 13.696 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.Os dados da DGS mostram que 15.695 pessoas recuperaram da doença.A região com mais mortes foi a de Lisboa e Vale do Tejo, com 5 óbitos.Há neste momento 1.189 pessoas internadas (menos 78 do que ontem), das quais 85 estão em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que no dia anterior).