Mais de 40% do cabaz de compras tem preços ainda a acelerar

A inflação em Portugal está a abrandar há nove meses consecutivos, mas nem todos os produtos do cabaz de compras estão a acompanhar essa tendência. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) facultados ao Negócios, mais de 40% do cabaz registou uma nova aceleração nos preços em julho. Essa parcela aumentou face ao mês anterior, o que pode fazer com que o processo de desinflação seja mais

...