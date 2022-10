Mais uma dor de cabeça para Truss. Inflação no Reino Unido regressa aos dois dígitos

Leia Também Inflação no Reino Unido desacelera em agosto pela primeira vez em 12 meses

os preços voltem a acelerar no início do próximo ano, numa altura em que o governo britânico decidiu afrouxar o apoio aos consumidores de luz e se mantém a incerteza acerca de que medidas Downing Street estará, afinal, a preparar para combater a crise que grassa no país e em todo o continente europeu."A divulgação desta quarta-feira destaca o perigo de que a inflação subjacente permaneça forte mesmo com a economia a enfraquecer", indicou Paul Dales, economista-chefe do Reino Unido da consultoria Capital Economics, citado pela Reuters.Por outro lado, a inflação de setembro é ainda usada como ponto de referência para a indexação do aumento das rendas. Contudo os pensionistas ainda não têm uma resposta clara do governo sobre se vão subir em linha com os preços no próximo ano.