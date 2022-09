Inflação no Reino Unido desacelera em agosto pela primeira vez em 12 meses

A inflação no Reino Unido desacelerou em agosto pela primeira vez desde setembro de 2021. Os dados do gabinete de estatísticas britânicomostram que o índice de preços no consumidor recuou 0,2 pontos percentuais, de 10,1% em julho para 9,9% em agosto, devido sobretudo à queda nos preços dos combustíveis.O abrandamento da inflação no Reino Unido apanhou de surpresa os analistas, que apontavam para uma nova subida na variação homóloga da taxa de inflação para 10,2% em agosto. Ainda assim, os economistas acreditam que a inflação ainda "não atingiu o pico", mesmo depois de ter atingido máximos dos últimos 40 anos, em julho A taxa de inflação subjacente, que exclui os produtos energéticos e alimentares não transformados, registou uma subida homóloga de 6,2% para 6,3% no mês de agosto, atingindo máximos de 1992. Já o índice relativo aos produtos energéticos registou a maior queda mensal desde abril de 2020, ao recuar para 6,8%.Este ligeiro recuo acontece numa altura em que o Banco de Inglaterra se prepara para aumentar novamente as taxas de juro de referência, para abrandar a atividade económica e aliviar a pressão sobre os preços. A decisão do Banco de Inglaterra foi adiada devido à morte da rainha Isabel II , mas deverá ser conhecida na próxima semana.No início do mês de agosto, o Banco de Inglaterra subiu as taxas de juro em 0,5 pontos base para 1,75%, tendo esta sifo a primeira subida de meio ponto desde 1995. É esperado que, em setembro, o banco central britânico aumente as taxas em 75 pontos base para 2,5%, o que será o maior aumento desde 1989, excluindo a breve tentativa de reforçar a libra esterlina durante a crise cambial de 1992.A expectativa do Banco de Inglaterra é que a inflação atinja um máximo de 13,3% em outubro, quando é esperado uma subida significativa nos preços da energia. O Reino Unido tem registado a taxa de inflação mais alta entre as sete maiores economias avançadas do mundo (G7).