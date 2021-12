Manuel Baganha: "O desemprego pode vir a ter muitas flutuações"

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A pandemia teve um efeito limitado no mercado de trabalho português, mas acelera transformações estruturais que podem ditar "muitas oscilações" no desemprego. Manuel Baganha, que esteve quinze anos à frente do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFCSS), e que se reformou por limite de idade (70 anos), considera em entrevista ao Negócios que os custos com o desemprego deveriam ser autonomizados ...