Os arguidos Armando Vara e João Tavares ainda têm também de se entregar, no âmbito do processo "Face Oculta".

Atualmente, ainda estão pendentes no Tribunal Constitucional os recursos de Manuel Godinho, José Penedos, Paulo Penedos, Domingo Paiva Nunes, Hugo Godinho e Figueiredo Costa.



O processo Face Oculta, que começou a ser julgado em 2011, está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.



Além de Armando Vara e Manuel Godinho, foram arguidos no processo o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos, entre outros.



Na primeira instância, dos 36 arguidos, 34 pessoas singulares e duas empresas, 11 foram condenados a penas de prisão efetiva, entre os quatro anos e os 17 anos e meio.

Manuel Guiomar, um dos três arguidos condenados do processo "Face Oculta", entregou-se na cadeia de Évora, nesta terça-feira, pronto para agora cumprir seis anos de prisão. No entanto, a Cadeia de Évora, que recebe maioritariamente reclusos pertencentes a forças de segurança e também alguns governantes, recusou aceitar o condenado no processo.Ao que Poliana Ribeiro, advogada de Manuel Guiomar, explicou aos jornalistas, o condenado do processo "Face Oculta" vai agora entregar-se num outro estabelecimento prisional. Irá cumprir pena na prisão de Castelo Branco.Por entregar ficam ainda os restantes arguidos, Armando Vara - que o pode fazer até quarta-feira - e João Tavares, ex-funcionário da Petrogal.