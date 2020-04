Mapa: Número de concelhos com pelo menos três infetados ultrapassa as duas centenas

Os números da DGS mostram que são agora 201 os municípios com três ou mais casos confirmados de Covid-19. Porto continua a ser o concelho mais afetado pela pandemia e está muito perto de atingir os mil casos positivos.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 14 de abril e foram anunciados pela DGS a 15 de abril. Contemplam só 80% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)



O relatório divulgado esta quarta-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS) indica que são agora 201 os concelhos do país com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, mais quatro do que os registados na terça-feira.





Com três casos positivos cada, entraram nesta lista os municípios de Ponta Delgada, Castro Marim, Murça e Alfândega da Fé. Estes 201 concelhos representam 65,3% dos 308 municípios portugueses.