Marcelo espera que idas de Guterres a Moscovo e Kiev levem à paz "mais depressa"

Falando na cerimónia do centenário da Misericórdia de São João da Madeira, no distrito de Aveiro, Marcelo Rebelo de Sousa quis "formular o voto de que a próxima visita do secretário-geral das Nações Unidas à Federação Russa, e certamente depois também o contacto com a República da Ucrânia, possa permitir a abertura de um caminho que conduza à paz"."E que conduza à paz mais depressa do que devagar", acrescentou o chefe de Estado perante um auditório cheio no município sanjoanense, pertencente à Área Metropolitana do Porto (AMP).Para Marcelo Rebelo de Sousa, a rapidez na resolução do conflito "significaria não apenas o abreviar do sofrimento do povo martirizado da Ucrânia, mas também das angústias, das preocupações e das perturbações graves na vida de milhões" em todo o mundo, "e de milhões de portugueses em particular".O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, visitará Moscovo, na Federação Russa, no dia 26 de abril, onde irá encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin.Segundo nota enviada pelas Nações Unidas na sexta-feira, Guterres terá em Moscovo uma reunião de trabalho e um almoço com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e será recebido pelo Presidente Vladimir Putin.Hoje, foi também anunciado que António Guterres vai visitar a Ucrânia na próxima semana, após reunir-se em Moscovo com o Presidente russo Vladimir Putin, informou o porta-voz do líder da ONU."O secretário-geral irá visitar a Ucrânia na próxima semana. Terá uma reunião de trabalho com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, e será recebido pelo Presidente, Volodymyr Zelenskyy, a 28 de abril", pode ler-se na nota enviada às redações.