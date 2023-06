Marcelo lamenta que o que funciona bem na Justiça não chegue aos mega processos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República lamentou neste sábado, em Santarém, que o que "está a funcionar bem na Justiça não seja tão rápido" nos "mega casos criminais ou nalguma justiça administrativa e fiscal".Questionado sobre declarações da Procuradora-Geral da República dando conta da falta de meios para concluir o processo "Tutti-Frutti" (sobre uma alegada troca de favores entre PS e PSD no âmbito das autárquicas de 2017), Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar casos específicos.Falando aos jornalistas durante a visita que está a realizar hoje à Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, o Presidente salientou avanços em "alguns domínios" da Justiça, nomeadamente, nas relações entre particulares, em questões não criminais, ou em "não grandes casos criminais, não mega processos"."Mas é pena que isso que está a funcionar bem na Justiça não seja tão rápido nesses mega casos criminais ou nalguma justiça administrativa e fiscal", disse.Apontando casos em que, "felizmente", se avançou nos últimos anos, Marcelo apontou os que chegaram a julgamento, como o caso Tancos, outros que avançaram, como o caso Lex, outros que avançaram, mas que, "por razões processuais, não tanto quanto se esperava, mas não por causa da investigação", como o Marquês/BES."Vão avançando. Depois há outros que ficam mais para trás e eu penso que, em geral, é muito importante que os portugueses vejam na Justiça uma realidade com meios de investigação e depois com meios de decisão, de julgamento, porque uma Justiça tardia é uma Justiça injusta", declarou.