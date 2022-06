Marcelo Rebelo de Sousa enaltece povo português no discurso do 10 de junho

Leia Também Presidente da República defende mais investimento para as Forças Armadas

O Presidente da República deixou esta sexta-feira um rasgado elogio ao povo português, relembrando no seu discurso os vários séculos de história de Portugal."Este é o dia do povo português. Portugal é o seu povo. As comunidades são o povo espalhado pelo mundo, as forças armadas são povo armado para servir Portugal", indicou Marcelo Rebelo de Sousa em Braga, durante as comemorações do 10 de junho.Ao longo do seu discurso de cerca de 20 minutos, o chefe de Estado invocou vários momentos da história do país, para sublinhar a importância da soberania nacional, numa altura em que no leste da Europa, a Ucrânia luta para se defender da invasão das tropas da Rússia.Marcelo Rebelo de Sousa deu especial importância à independência do Brasil e de Timor-Leste, indicando ainda que "celebramos dois séculos do começo do fim do nosso império" e voltando a referir "o povo que morreu aos milhares na conquista do nosso território e ficou espalhado, deixou língua, alma e saudade das raízes"."A unir tudo isto sempre o povo, o português. A nossa pátria é história, é memória, é língua. É povo com séculos de raízes. E mais povo se juntou a nós", sublinhou o Presidente da República, lembrando que os portugueses sempre acolheram e abraçaram brasileiros, timorenses, afegãos, ucranianos, entre outros."Somos um povo com armas que quer fazer a paz. Resistindo a pandemias globais e a crises. Construindo impérios com menos de um milhão de pessoas", lembrou Marcelo.O chefe de Estado deixou ainda uma palavra especial para a importância do mar, recordando que dentro de quinze dias Portugal voltará a estar no centro do mundo com a cimeira dos oceanos. "O nosso mar é muito maior que a nossa terra. O povo português escolheu o oceano como seu destino".Notícia atualizada