Presidente da República defende mais investimento para as Forças Armadas

Marcelo Rebelo de Sousa apelou a um "consenso nacional continuado e efetivo sobre as forças armadas como pilar essencial da nossa vida coletiva", sublinhando que "clamar por maior envolvimento em ações externas e nos apoios internos, e pensar que longe vão as guerras e há mais onde gastar o dinheiro", não é a solução

"Hoje importa falar das Forças Armadas e da democracia", afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa no discurso da sessão solene do 25 de abril. Um discurso centrado na importância das Forças Armadas, num momento de guerra "a mais global de todas", que pode ser "a mais brutal de todas", devido aos refugiados.O chefe de Estado defendeu que "sem as Forças Armadas a nossa democracia fica mais fraca", apontando mais "meios imprescindíveis" para as apoiar que não é uma medida de esquerda ou direita, mas uma "decisão patriótica".

Pela primeira vez desde o início da pandemia que a Assembleia da República retoma as tradicionais comemorações do 25 de abril, sem quaisquer restrições. Dois anos depois, a sessão solene conta com convidados e público nas galerias.É o sétimo discurso de Marcelo de Rebelo de Sousa na sessão solene do 25 de abril, no ano que em que o número de dias em democracia ultrapassou o número de dias em ditadura.

No ano passado, o Presidente da República fez um discurso sobre as tentativas de revisionismo histórico, lembrando que o Portugal do passado não pode ser visto aos olhos do Portugal de hoje. De resto, os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa têm tido consecutivamente um pendor mais estrutural do que para o momento que o país atravessa.



(Notícia atualizada às 12:05)