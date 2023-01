Marcelo reforça: "Questionário vale no presente, passado e futuro"

Leia Também Escrutinar governantes não é populismo, diz Marcelo

Os professores contestam algumas das propostas apresentadas pelo Ministério da Educação, tutelado por João Costa, no âmbito da negociação da revisão do regime de mobilidade e recrutamento de pessoal docente e reivindicam soluções para problemas mais antigos, relacionados com a carreira docente, condições de trabalho e salariais.



Na quarta-feira, a tutela avançou com algumas propostas, tais como a redução do número de professores que ficam retidos no 4.º e 6.º escalões da carreira, defendendo que fiquem para trás 25% e 42% dos docentes, respetivamente. As propostas preveem também a vinculação dos professores contratados com mais de mil dias de serviço e a criação de três índices remuneratórios para os contratados que, até agora, tinham sempre um ordenado equivalente ao 1.º escalão da carreira.



O Presidente da República reforçou esta quinta-feira que o questionário de 36 perguntas a preencher por candidatos a governantes "vale no presente, passado e futuro", reiterando a ideia de que este se deve aplicar também aos atuais governantes. O chefe do Estado falou aos jornalistas a partir do Palácio de Belém, onde foi questionado sobre as palavras do primeiro-ministro, António Costa, que defendeu que os atuais governantes não devem ser sujeitos a este formulário."Não ouvi o que disse o primeiro-ministro, nem comento, mas interpreto a coisa nestes termos: o primeiro-ministro o quis dizer foi 'eu, neste momento, somando a declaração de rendimentos e de património apresentada pelos membros do Governo com aquilo que sei sobre eles, não tenho dúvidas", atirou, salientando que o que interessa é "trazer maior clareza a certo tipo de domínios que são importantes na vida de quem exerce, já exerceu ou vai exercer funções públicas"."O que interessa não é o problema jurídico, o questionário é apenas um exercício de memória para que as pessoas se recordem daquilo que é importante em domínios muito sensíveis para o esclarecimento de portugueses e isso vale no presente, passado e futuro", apontou.Na quarta-feira, António Costa afirmou que o questionário se aplica apenas a quem vier a integrar o Executivo, justificando que os atuais governantes já apresentaram as declarações que estão a ser exigidas.O Governo avançou com a proposta de um questionário a candidatos ao Executivo após as sucessivas polémicas em torno deste, que levaram a uma série de demissões em poucos dias.Sobre a greve dos professores, que arrancou na segunda-feira e está previsto durar durante 18 dias, Marcelo considera que já "teve o seu mérito". "A sensação que o Zé Povinho tinha é de que não havia maneira de se entenderem. Aí, a luta dos professores teve um mérito, tal como a decisão do Governo de avançar com condições e propostas escritas em pontos sensíveis para os professores teve agora um mérito. Há um ponto de partida", considerou."O problema da recuperação do tempo perdido é o que permanece mais em aberto e é aí que se sente uma diferença grande nas duas posições. No resto há ponto de partida", acrescentou o Presidente da República, manifestando desejo de que o diálogo continue. "O que importa que a escola pública não seja prejudicada", salientou.