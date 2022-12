Fernando Medina diz que desconhecia indemnização paga a Alexandra Reis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A polémica instalou-se após o Correio da Manhã ter revelado, no passado sábado, que a agora ex-secretária de Estado recebeu uma indemnização de 500 mil euros da companhia aérea - que tem sido alvo de várias injeções por parte do Estado. Uma explicação dada na terça-feira pela companhia aérea revelou que o valor pedido por Alexandra Reis tinha sido de 1,48 milhões de euros - muito superior ao que depois recebeu.



O ministério sob a alçada de Medina realça ainda que, na altura em que a indemnização foi negociada entre a companhia aérea e Alexandra Reis, em fevereiro deste ano, era João Leão quem assumia o cargo de ministro das Finanças.

O Ministério das Finanças, tutelado por Fernando Medina, garante que não tinha conhecimento da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis no momento em que o convite para assumir o cargo de secretária de Estado do Tesouro lhe foi endereçado.Numa resposta enviada à RTP , o gabinete de Medina diz ter sabido do acordo - que resultou num pagamento de 500 mil euros a Alexandra Reis - através da comunicação social.