Marcelo: Se Portugal não corrigir assimetrias regionais até 2023, “falhámos como país”

Marcelo Rebelo de Sousa estabelece a próxima legislatura como meta para Portugal acabar com as desigualdades entre o interior e o litoral do país. “Se não formos capazes, falhámos como país”, alerta Marcelo Rebelo de Sousa, num texto de opinião no jornal Público.