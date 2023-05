Marcelo vai convocar Conselho de Estado para falar sobre o país

Leia Também Costa revela que falou com Marcelo na noite dos acontecimentos nas Infraestruturas

envolve os ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro numa alegada troca de favores entre o PS e PSD em Lisboa, o chefe de Estado recusou comentar, realçando que a data escolhida para o Conselho de Estado é "prudente" precisamente porque permite também "observar atentamente os desenvolvimentos".



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai marcar um Conselho de Estado para falar "sobre a situação do país". "Irei convocar um Conselho de Estado para perto do final de julho. Já há muito que não convoco um Conselho de Estado para apreciar a situação portuguesa", afirmou aos jornalistas, à margem da visita à Feira do Livro de Lisboa, que arrancou esta quinta-feira."Faz sentido, porque está a arrancar o Orçamento do Estado para o ano que vem, estão a terminar os trabalhos da Assembleia da República nesta sessão legislativa e, por isso, faz sentido. Não sobre nenhum ponto específico, é em geral para ouvir o que pensam da evolução da economia, para ouvir sobre a situação social e para ouvir sobre a situação política", justificou.Questionado sobre se poderá tomar alguma decisão após esse Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa rapidamente respondeu que "a ideia não é dar passos", mas sim "ouvir as várias perspetivas" dos conselheiros. "É um momento que faz sentido", reiterou.Antes desse Conselho de Estado haverá um outro, a 16 de junho, que contará com a presença da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Contudo, afirmou, não faria sentido falar sobre temas nacionais nesse.No total, serão três os Conselhos de Estado este semestre. Algo que, considerou, faz jus ao que prometeu aos portugueses a 4 de maio - dia em que prometeu ser mais atento e interveniente, após o primeiro-ministro ter decidido segurar o ministro das Infraestruturas, João Galamba. Decisão da qual, deixou bem claro, discorda."Corresponde àquilo que prometi aos portugueses no dia 4 de maio, que é ir continuando a acompanhar atentamente a evolução da situação. Nada melhor do que ouvir um espetro amplo de pareceres de conselheiros", concluiu.O Presidente da República disse ainda que, como é habitual, irá receber em julho os partidos com assento na Assembleia da República, a propósito do fim da sessão legislativa.Sobre o caso "tutti-frutti", nome dado ao caso queNotícia atualizada às 20:13