António Costa revelou esta quarta-feira no Parlamento que na noite dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas falou, não só com João Galamba, mas com vários outros ministros e, também, com Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro está no Parlamento para o debate sobre política geral e foi desde logo confrontado pelos deputados com o incidente que, na noite de 26 de abril, ocorreu no Ministério das Infraestruturas, envolvendo o ex-assessor de João Galamba, Frederico Pinheiro.

A declaração de que tinha falado com Marcelo provocou de imediato algum burburinho na assistência, que interpretou a declaração de Costa como uma assunção de que tinha informado Marcelo sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador do ex-assessor de João Galamba. Contudo, o primeiro-ministro veio depois frisar que nada tinha dito ao Presidente sobre esse aspeto em concreto..

Na origem esteve uma pergunta de Joaquim Miranda Sarmento, do PSD, que questionou António Costa sobre se, afinal, nessa noite tinha ou não falado com João Galamba e se este o tinha informado sobre o pedido de intervenção do SIS, sublinhando a aparente contradição entre as declarações de António Costa e de João Galamba, quando esteve na comissão de inquérito parlamentar (CPI) à TAP.

"Há alguém que não está a falar verdade, quem é?", perguntou Miranda Sarmento. "Teve ou não conhecimento da atuação do SIS?"

O primeiro minstro considerou a pergunta "capciosa", e pediu: "Não vamos pôr na boca de cada um o que cada um disse ou não disse".

E explicou-se: "À porta do aeroporto [regressado da viagem ao estrangeiro em que se encontrava] perguntaram-me se tive prévio conhecimento da intervenção do SIS, o que é rigorosamente verdade. Não tive, nem tinha de ter", declarou.

E prosseguiu: "Outra coisa diferente, a que não respondi porque ninguem me perguntou, era se tinha falado com o ministro João Galamba. Falei com o ministro como falei com outros ministros, como falei com o Presidente da República como falei com ‘n’ pessoas, mas como o senhor deputado deve imaginar, presumo que na sua vida faça o mesmo, se não lhe perguntarem, não anda a fazer a lista dos telefonemas que fez ou não fez".

João Galamba, explicou Costa - confirmando o que o ministro das Infraestruturas tem dito -, "tentou-me ligar, eu estava a conduzir e não pude atender, a minha mulher verificou quem era, quando cheguei ao hotel, falei com o ministro João Galamba, que me explicou tudo".

Mais tarde, já em resposta a André Ventura, António Costa leu, na íntegra, a transcrição da resposta que deu aos jornalistas na noite em que chegou a Lisboa, afastando quaisquer contradições com João Galamba. E aproveitou para dar o dito por não dito: "Se eu disse que tinha informado o Presidente da República sobre a intervenção do SIS, aproveito para corrigir que nunca informei o senhor Presidente da República sobre a intevenção do SIS".