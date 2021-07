Margarida Marques: "Portugal vai precisar de um programa de transição"

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A eurodeputada Margarida Marques, autora de um relatório com propostas para a governação económica da União Europeia, que se prepara para ser votado em plenário do Parlamento Europeu, explica porque é que as regras orçamentais precisam de ser revistas. Mas num primeiro momento admite que a solução seja recorrer à flexibilidade, criando programas específicos por país, negociados com Bruxelas....