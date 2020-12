Marisa Matias: BE fez o que "tinha de ser feito" mas não há corte de relações com PS

Leia Também Ana Gomes diz que partido Chega não deveria ter sido legalizado

A candidata presidencial Marisa Matias considera que o voto contra do BE no orçamento era o que "tinha de ser feito", mas recusa um corte de relações com o PS, apontando à continuidade de diálogo entre os partidos.Em entrevista à agência Lusa, a recandidata apoiada pelo BE às eleições presidenciais de 24 de janeiro afirma que o OE2021 "fica muito aquém" das necessidades, é claramente "um orçamento fora de tempo", que não foi feito "para tempos de pandemia porque não traz a proteção necessária" e é insuficiente nesta resposta."Eu acho que fizemos - e digo fizemos porque fiz parte disso - aquilo que tinha de ser feito no sentido de que, num momento em que as respostas à crise não estão à altura, é preciso lutar e exigir respostas à altura", assume.No entanto, para a eurodeputada, "isso não significa que haja um corte de relações" com os socialistas e muito menos determina que "o BE deixe de falar ou de negociar com o Partido Socialista"."Isto significa é que os termos estão definidos, as cartas estão na mesa e infelizmente creio que a realidade nos vai dar razão mais rápido do que aquilo que seria desejado", antecipa.Com a garantia de que o BE continuará a falar e a negociar, Marisa Matias 'atira a bola' para o lado dos socialistas: "haja vontade também do lado do Partido Socialista para poder acolher algumas dessas propostas"."Em relação ao resto acho que as pessoas percebem perfeitamente, sinceramente acho que sim", responde em relação à compreensão dos portugueses sobre este voto contra.A candidata presidencial recorda que o BE foi "o partido que logo a seguir às eleições legislativas se disponibilizou para que continuasse a haver acordo escrito e para que a geringonça tivesse uma continuidade", o que na altura foi rejeitado pelo PS."Quem recusou a existência da geringonça não foi o Bloco de Esquerda, foi o Partido Socialista", clarifica.O BE, lembra Marisa Matias, "não falhou à responsabilidade de aprovar o Orçamento Suplementar que foi necessário este ano" devido à pandemia, criticando que o OE2021 aprovado não traduza o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde nem na proteção do emprego.Marisa Matias garante que, eleita Presidente da República, "não daria posse a um Governo apoiado pelo Chega" e lembra o "cordão sanitário" feito à extrema-direita alemã, admitindo um debate futuro sobre a ilegalização deste partido, mas não por sua iniciativa.Em entrevista à agência Lusa, a candidata apoiada pelo BE na corrida a Belém, Marisa Matias, reitera que o seu adversário nestas eleições é o Presidente da República e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, mas assume que, tal como qualquer candidato democrático, não se pode "demitir do combate à extrema-direita", ou seja, a André Ventura."Eu não daria posse a um Governo apoiado pelo Chega", garante, marcando assim mais uma diferença em relação a Marcelo Rebelo de Sousa que, em entrevista à SIC na sexta-feira, referiu que em termos constitucionais não pode ser negado o apoio parlamentar de "um determinado partido" a uma solução de Governo, numa alusão ao partido de Ventura.Sobre a possibilidade de o candidato André Ventura poder ficar à sua frente nas eleições de 24 de janeiro, a dirigente do BE é perentória: "acho que é uma derrota sim, é uma derrota para a democracia, não é só para mim".