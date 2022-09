Marques Mendes: cheques de 125 euros começam a ser pagos a 20 de outubro

O famoso "cheque" para as famílias no âmbito do pacote anti-inflação do Governo começará a ser pago a 20 de outubro, revelou este domingo o comentador Luís Marques Mendes na SIC.O pagamento de 125 euros por pessoa a que acrescem 50 euros por cada filho, irá prolongar-se por vários dias, disse ainda o antigo presidente do PSD e membro do Conselho de Estado.O "cheque" destina-se a todos os portugueses que tenham rendimentos até 2.700 euros mensais (máximo de 37.800 euros brutos auferidos em 2021 e declarados em IRS) e será dado, de forma automática e de uma só vez, em outubro. Esse apoio será pago através das Finanças ou da Segurança Social, sendo "exclusivamente" suportado pelas receitas do Orçamento do Estado.Quem esteve desempregado numa parte do ano de 2021 e tenha entretanto começado a trabalhar no resto do ano também será elegível para este apoio de 125 euros.A juntar a isso, foi anunciado que o Estado irá dar mais 50 euros por cada descendente dependente (criança ou jovem até aos 24 anos), independente do rendimento da família, que também serão isentos de impostos.O apoio às famílias de 50 euros por dependente, que será "cumulativo" com o apoio por titular com baixos rendimentos, abrangerá 2,2 milhões de crianças e jovens até aos 24 anos, e terá um custo de 110 milhões de euros. Quem estudava em 2021 e começou a trabalhar este ano será contabilizado como dependente e terá direito a beneficiar do apoio de 50 euros.Os dois apoios vão abranger 8 milhões de pessoas e terão um custo orçamental total de 840 milhões de euros.