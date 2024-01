Médicos que trabalhem em exclusivo nas urgências vão ter aumentos de pelo menos 60%

(CRI) nos serviços de urgência é publicada esta terça-feira em Diário da República, de acordo com secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre. A partir de fevereiro serão criadas as condições para ter equipas dedicadas em exclusividade ao serviço de urgência no SNS.Numa primeira fase vão avançar cinco projectos-piloto nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Santa Maria, São José, Coimbra, São João e Santo António, sendo que estas equipas dedicadas nas urgências. Parâmetros como os tempos de triagem ou a taxa de abandono das urgências vão ser tidos em conta para pagar os incentivos às equipas, escreve o Público Com esta portaria publicada em Diário da República, os hospitais podem finalmente avançar com este modelo de organização interna, que prevê queOs projetos-piloto terão a duração de dez meses e serão monitorizados por uma comissão que integra elementos das cinco ULS, da Direcção Executiva do SNS, Administração Central do Sistema de Saúde e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.No que diz respeito aos médicos, estes terão ainda direito a umJá outros clínicos que venham a integrar estes Centros de Responsabilidade Integrados, sem exclusividade, o valor do seu suplemento será proporcional ao número de horas de trabalho que assegurarem nas urgências.