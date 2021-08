Medina quer travar abertura de alojamentos locais em Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que se está a recandidatar ao cargo, quer impossibilitar a abertura de mais alojamentos locais na cidade. Em entrevista ao Diário de Notícias , Fernando Medina defende que a reconversão de casas que poderiam ser para habitação em estabelecimentos turísticos foi longe demais.A alteração à legislação do alojamento local que liberalizou o mercado, permitindo que qualquer casa de habitação fosse transformada num alojamento local "foi uma medida importante do ponto de vista dos rendimentos de muitas famílias" e para "dar resposta ao crescimento da procura turística". No entanto, "a minha convicção é que isto foi longe demais na cidade de Lisboa", diz o socialista ao jornal.O número de fogos aumentou, sobretudo no centro histórico da cidade, e o alojamento local começou a retirar casas do mercado. Por isso, Medina considera que é preciso mudar. "Temos que ter instrumentos mais eficazes de regulação do mercado da habitação. E há um importante, que é umamedida que constará do nosso programa eleitoral, que é a limitação da abertura de novos alojamentos locais em toda a cidade de Lisboa", afirmou ao DN, sublinhando que não pretende tocar nas licenças já atribuídas.