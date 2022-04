Medina revê crescimento do PIB para 4,9% este ano, mas mantém meta do défice

Em seis meses e com a guerra na Ucrânia, esta é a segunda vez que as Finanças, agora lideradas por Fernando Medina, revêem em baixa a estimativa de crescimento económico para 2022. Na nova proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue nesta quarta-feira, 13 de abril , ao Parlamento, o Governo antecipa que o PIB cresça 4,9%.No entanto, o ministro das Finanças mantém a estimativa de redução do défice, para 1,9%.No Programa de Estabilidade, que o anterior ministro João Leão deixou no Parlamento poucos dias antes de deixar o Terreiro do Paço, a estimativa era que o PIB crescesse 5% este ano. Já nesse documento, o anterior ministro piorava a estimativa de crescimento económico face à previsão anterior.Recorde-se que, a proposta de Orçamento do Estado chumbada no final do ano passado, o executivo antecipava que o PIB avançasse 5,5%. A guerra na Ucrânia veio mudar as contas para a evolução da economia portuguesa: além de menos crescimento, as Finanças esperam agora também uma inflação, medida pelo IHPC, mais acentuada (4%, contra os 2,9% antecipados anteriormente) - tal como na segunda-feira já tinha sido dito aos deputados Mas não muda as metas para as contas públicas. Fernando Medina continua a prever um défice orçamental de 1,9% do PIB. Na dívida pública o ministro espera uma descida para 120,7% do PIB, uma melhoria ligeira face ao previsto no Programa de Estabilidade.(Notícia atualizada com mais informação às 14:55)