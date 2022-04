Guerra obrigou a mudar Orçamento em duas semanas

Menos crescimento, mais inflação. O cenário macroeconómico foi alterado no espaço de poucos dias face ao que estava no Programa de Estabilidade. Oposição fala de “grandes alterações”, Governo trabalha com os intervalos assumidos há duas semanas.

Guerra obrigou a mudar Orçamento em duas semanas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Guerra obrigou a mudar Orçamento em duas semanas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar