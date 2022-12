Megafraude no IVA com prejuízos de pelo menos 50 milhões para Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aquela que será a maior fraude carrossel em termos de IVA investigada na União Europeia levou à detenção de 14 pessoas em Portugal e terá lesado os cofres públicos nacionais em, pelo menos, 50 milhões de euros, avança nesta sexta-feira o Público.

O jornal dá conta de uma investigação da Procuradoria Europeia a uma rede transacional de fuga ao IVA envolvendo o comércio de produtos eletrónicos na Internet. A operação, denominada Admiral, teve na origem investigações da administração fiscal portuguesa que detetaram suspeitas de fraude numa empresa de comércio de telemóveis em abril passado.

Em Portugal foram detidas 14 pessoas na última terça-feira, tendo sido realizadas cem buscas. Entre os detidos, está a ex-apresentadora de televisão Ana Lúcia Matos, escreve o Público.

Nas investigações realizadas em Portugal, explica o jornal, estavam em causa empresas com elevado volume de negócios que permaneciam ativas por apenas alguns meses, tendo pouco mais do que um endereço no país. Não declaravam imposto quer na compra quer na venda posterior dos bens eletrónicos que transacionavam.

Os dados da investigação da Procuradoria Europeia apontam para um prejuízo de 2200 milhões de euros a nível europeu.