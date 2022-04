Membro da Fed encontra inflação escondida nos campos de golfe

A inflação tem sido um tema recorrente dos discursos dos responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos. Afinal, a inflação na maior economia do mundo chegou aos 7,9% em fevereiro, um máximo de 40 anos, sobretudo devido ao aumento dos preços da energia.

Enquanto alguns recorrem aos aumentos da alimentação ou da habitação para mostrar os efeitos da inflação, Patrick Harker, o presidente da Fed de Filadélfia, menciona que alguns norte-americanos estão a sentir os efeitos da inflação noutras áreas: nas quotas dos clubes com campos de golfe privados.

Num discurso feito esta terça-feira e citado pela Bloomberg, Harker notou que a inflação está a afetar várias áreas do cabaz que representa as despesas dos norte-americanos. "Um dos nossos contactos, por exemplo, mencionou o enorme aumento das quotas do seu clube de golfe, sugerindo que este verão poderá ser uma boa altura para jogar localmente".

Com a inflação no nível mais alto nos EUA das últimas quatro décadas, o líder da Fed, Jerome Powell, tem reconhecido em diversas ocasiões as consequências que esta subida tem tido para os norte-americanos. "Compreendemos que a elevada inflação representa uma dureza significativa, especialmente para quem tem menor capacidade de suportar os custos mais elevados de bens essenciais como alimentação, habitação e transportes", disse Powell, no discurso onde apresentou a primeira subida da taxa de juro deste ano.

De acordo com a Bloomberg, havia no final de 2019 mais de 14.300 infraestruturas de golfe nos Estados Unidos. Desse número, 25% não eram abertas ao público.