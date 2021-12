Metade das famílias dizem que o Natal não voltará a ser o que era antes da pandemia

Um em cada dois portugueses acredita que o Natal não voltará a ser como era antes da pandemia de covid-19.A conclusão é de um estudo da Intrum, segundo o qual as famílias com menor rendimento são as que mais se revêm nesta descrição: 55% acredita que os Natais que hão-de vir serão piores que os que já viveram. A percentagem baixa para 50% nos agregados de rendimento médio e para 48% nos rendimentos altos.Este fantasma do Natal futuro surpreende pouco quando acompanhado de outro valor: 62% das famílias dizem que a sua vida financeira está pior hoje do que estava antes da pandemia. A média europeia é de 52%.Portugal é mesmo o terceiro país europeu – de entre os 24 analisados – com expetativas mais sombrias sobre a festa natalícia. Previsões piores, só em Espanha (52% da população) e Itália (51%).O "European Consumer Payment Report 2021" mostra que no extremo oposto estão os Países Baixos (26%), a Áustria (26%) e a Dinamarca (22%).Na média das 24 nações inquiridas, o pessimismo é a expetativa prevalente em 37% da população.