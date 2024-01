Mira Gomes distinguido na diplomacia económica

O chefe da missão diplomática de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, foi considerado o diplomata económico do ano pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). A distinção, que será entregue esta quarta-feira no âmbito do Seminário Diplomático, que decorre em Lisboa, é dirigida ao diplomata que mais se destacou pelos resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e promoção da imagem de Portugal no estrangeiro.



João Mira Gomes é diplomata de carreira e foi secretário de Estado da Defesa em 2006, quando Nuno Severiano Teixeira era o titular da pasta. Vinha do Comité Político e de Segurança da União Europeia, em Bruxelas, onde era representante de Portugal. Foi também o Representante Permanente na NATO e embaixador em Berlim durante cinco anos. Em 2020 mudou-se para o país vizinho e é o seu desempenho nesse cargo que lhe valeu agora o prémio Francisco de Melo e Torres, atribuído pela CCIP.

O cargo de chefe da diplomacia em Madrid "é de especial importância pois Espanha mantém-se como principal parceiro económico de Portugal", destaca, em comunicado, a associação empresarial liderada por Rui Miguel Nabeiro. A Câmara de Comércio lembra, nomeadamente, que no ano passado mais de um quarto das exportações nacionais tiveram como destino o país vizinho e que 32% das importações tiveram origem em Espanha.

A atividade do diplomata, sublinha a CCIP, "tem-se centrado na promoção das empresas portuguesas e da imagem de Portugal no mercado espanhol em articulação com as duas Câmaras de Comércio, em Lisboa e Madrid".

O prémio Francisco de Melo e Torres é atribuído anualmente ao chefe de missão diplomática que mais tenha contribuído para o crescimento da economia portuguesa. Em 2023 foi entregue a Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador português em Berlim.

A entrega da distinção acontece à margem do Seminário Diplomático que decorre na Fundação Oriente, em Lisboa, e que conta com intervenções do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e do Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell.