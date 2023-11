Miranda Sarmento: Costa e Medina “já perderam toda a autoridade”

O líder da bancada parlamentar do PSD desafia o PS a votar favoravelmente a sua proposta para a eliminação do agravamento do IUC, já que é a primeira a ser submetida a votação. Joaquim Miranda Sarmento acusa o PS de estar a usar todos os meios, incluindo do Governo, para fazer campanha eleitoral.





Vai votar a favor da proposta do PS de eliminação do agravamento do IUC?