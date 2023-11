Montenegro aplaude dissolução e marcação de eleições

Leia Também Marcelo avança com eleições antecipadas a 10 de março e salva Orçamento

O PSD concorda com a opção de Marcelo Rebelo de Sousa e garante desde já que vai apresentar um orçamento retificativo caso vença as eleições marcadas para o dia 10 de março."Era inevitável que a palavra fosse devolvida ao povo", disse o presidente do PSD imediatamente após Marcelo Rebelo de Sousa falar ao país."Era urgente restabelecer a credibilidade e confiança nas instituições democráticas", continuou, aproveitando para atirar críticas aos vários executivos do PS: "Este é o terceiro pântano socialista nos últimos 22 anos, e é preciso virar a página do empobrecimento", afirmou.Garantindo que o PSD vai disputar as legislativas "com humildade e proximidade a pessoas, famílias e empresas", Montenegro assegurou que em caso de vitória vai "restabelecer em Portugal um clima de confiança e esperança para ultrapassarmos situações graves que têm um impacto negativo na vida das pessoas"."É preciso dizer às pessoas que não é preciso emigrar por falta de resposta na habitação e nos principais serviços públicos", é preciso um país que crie mais riqueza e pague melhores salários, e é nisso que vamos empenhar-nos sem teimosia ideológica e sem deixar ninguém para trás", lançou, quase em jeito de campanha.Questionado sobre se pondera um orçamento retificativo, não apenas admitiu como garantiu esse cenário. "Percebemos a decisão do presidente, porque mais vale ter um mau orçamento do que não ter orçamento nenhum num contexto em que quando temos de aproveitar verbas do PRR", disse, assegurando no entanto que "as opções políticas na base do Orçamento e muitas das suas propostas, nomeadamente de incidência fiscal serão corrigidas quando um govenro liderado por nós".