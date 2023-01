Montenegro tem "sonho" de ter Portugal entre os "contribuintes líquidos" da Europa

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou esta sexta-feira que tem o "sonho" de ter Portugal entre os "contribuintes líquidos" do orçamento da União Europeia (UE). Ou seja, quer que Portugal contribua mais para o orçamento da UE do que aqui que recebe, pondo fim à "subsidiodependência" atual do país face aos fundos europeus."Almejamos não ser os eternos subsidiodependentes da Europa. O meu sonho e objetivo para Portugal é um dia sermos contribuintes líquidos da Europa", afirmou Luís Montenegro, na iniciativa "Road to Recovery", promovida pelo Partido Popular Europeu (PPE) para analisar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) , em Lisboa.Luís Montenegro considera que esse é "um desafio nacional" e que é preciso garantir um "maior impacto dos fundos europeus no potencial de crescimento do PIB português", que, segundo o líder do PSD, é "inferior ao de países que enfrentam realidades similares, como a Grécia, Bulgária, Croácia e até a Roménia".O líder social-democrata salientou ainda que Portugal é o país que "tem maior dependência dos fundos da UE para termos investimento", tal como consta no oitavo relatório da Política de Coesão, e que é crucial diminuir essa dependência e avançar com "reformas estruturais" para que haja "um maior aproveitamento de fundos", tanto do PRR como o PT2030."Nós queremos, no futuro, que as fontes de financiamento da UE sirvam para ter um impacto muito mais positivo naquilo que é a criação de riqueza e de valor para a nossa economia. Queremos estar no topo da Europa naquilo que é o dinheiro que alocamos à recuperação, à resiliência e à sustentabilidade de ciclos de crescimento económico virtuosos que possam impactar de forma mais intensa a economia", disse.Entre os países que são, neste momento, beneficiários líquidos da UE estão os chamados "frugais", como a Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, Áustria, França e Itália.