Eurodeputados do PPE em Lisboa para avaliar bazuca no terreno

Lisboa recebe esta sexta-feira a iniciativa “Road to Recovery”, promovida pelo Partido Popular Europeu (PPE) – que integra o PSD e o CDS – e o comité das regiões, com o objetivo de avaliar a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em Portugal. Os eurodeputados vão reunir-se com parceiros sociais, autarcas e membros da sociedade civil, alertando para a “falta de visão” do plano portuguê

...