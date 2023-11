Montenegro teve discurso “extremando e panfletário”, diz Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos critica o discurso "extremando e panfletário" de Luís Montenegro.Depois do presidente do PSD ter afirmado que o candidato a secretário-geral do PS é "radical" , comparando o perfil do socialista com as políticas do PREC, Pedro Nuno Santos afirmou, em declarações transmitidas pelas televisões, que viu nas palavras do líder social-democrata "uma intervenção cheia de queixas, críticas e ataques, numa linguagem extremada, panfletária e muito pouco apropriada para quem gostaria de liderar o pais".O ex-ministro afirma que "estava è espera de ouvir o líder do PSD falar para o país e os portugueses" e entende que Montenegro "não aprendeu muito nos últimos oito anos" porque "fez um ataque a uma solução de governo que é uma memória boa para os portugueses, por oposição a outro governo, quando ele foi líder parlamentar, que constitui uma memória má, que infligiu sofrimento ao povo, cortou salários e pensões, reduziu despesa social em nome da dívida".Foi um discurso "extremado e panfletário", concluiu.