José Luís Carneiro: “Montenegro quer levar Pedro Nuno Santos ao colo”

José Luís Carneiro considera que Luís Montenegro sabe que perderá as eleições caso o tenha como adversário e é por isso que prefere centrar atenções em Pedro Nuno Santos.O presidente do PSD fez uma única referência breve a Carneiro no discurso desta manhã no congresso social-democrata, no qual atacou Pedro Nuno Santos "Sei bem porque é que está a atacar o Pedro Nuno Santos, porque ele sabe que há alguém que lhe ganha as eleições que sou eu", disse aos jornalistas em declarações transmitidas pelas televisões."Luís Montenegro quer levar o Pedro Nuno Santos ao colo porque sabe que lhe ganha as eleições mas perde-as comigo", atirou, argumentando que o presidente do PSD conhece sondagens e estudos de opinião e por isso "sabe que há um candidato do PS com capacidade de diálogo e construção de políticas no grande centro político agregando a esquerda e construindo soluções para os portugueses que dão as maiorias políticas".Carneiro garantiu que se ganhar as eleições, contará com a contribuição do ex-ministro das Infraestruturas e manifestou abertura para o cenário inverso. "Terei todo o gosto de contar com o Pedro Nuno Santos se ganhar as eleições e estou totalmente disponível com quem ganhar porque isso significa respeitar a vontade dos militantes", afirmou.