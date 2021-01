Natal deixou comerciantes ainda mais pessimistas

As famílias e a maior parte dos empresários despediram-se de 2020 com um pouco mais de confiança. Mas no comércio a retalho o pessimismo aumentou: a atividade dos últimos três meses gerou angústia, sugerem os dados.

Natal deixou comerciantes ainda mais pessimistas









