NATO aumenta em mais de 25% orçamento militar e civil para 2023

Os Estados-membros da NATO decidiram hoje aumentar o orçamento civil da organização para 2023 em 27,8% em relação a 2022, enquanto o militar aumentará 25,8%, adiantou a Aliança Atlântica.A medida foi acordada pelos países aliados durante uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, o mais alto órgão de decisão da NATO, referiu a organização transatlântica, da qual Portugal também faz parte, em comunicado.O orçamento civil da NATO atingirá os 370,8 milhões de euros no próximo ano, enquanto o militar chegará aos 1.960 milhões de euros."Saúdo calorosamente o acordo sobre os orçamentos civis e militares da NATO para 2023. Esta é uma expressão concreta do mais alto nível de ambição estabelecido pelos chefes de Estado e de governo aliados na nossa cimeira em Madrid, em junho", realçou o secretário-geral a Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.O norueguês exortou os aliados a continuarem a investir "mais e melhor em conjunto" na NATO.O organismo recordou ainda, na nota de imprensa, que na cimeira de Madrid foi acordado entre os aliados "investir mais" e em conjunto na Aliança, como "reflexo da necessidade de responder a um ambiente de segurança degradado" causado pela invasão russa da Ucrânia.O orçamento civil garante fundos para pessoal, custos operacionais e despesas com programas da sede da NATO e do seu pessoal no exterior.Já o orçamento militar cobre os custos operacionais dos quartéis-generais, missões e operações da estrutura de comando da NATO em todo o mundo.