Nobel da Economia para Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson

Os economistas norte-americanos Paul R. Milgrom, de 72 anos, e Robert B. Wilson, de 83 anos, venceram esta segunda-feira aquele que é conhecido como o Prémio Nobel da Economia. De acordo com o júri, o Prémio Riksbank em Ciências Económicas foi atribuído por desenvolvimentos na chamada Teoria dos Leilões e "pela criação de novos formatos de leilões". A Real Academia das Ciências Sueca defende que os estudos de Milgrom e Wilson contribuíram para um mercado mais dinâmico. O anúncio estava marcado para as 11h, mas foi feito há instantes.De acordo com o site oficial do Prémio Nobel, o trabalho de Robert Wilson tem sobretudo procurado perceber porque é os participantes de leilões tendem a colocar lances abaixo daquilo que estimam ser o verdadeiro valor do produto que está a ser leiloado. A investigação de Wilson conclui que os participantes estão constantemente preocupados com a "maldição do vencedor", ou seja, com a possibilidade de pagarem demasiado pelo produto e, consequentemente, saírem a perder do leilão.Paul Milgrom tem enveredado por uma análise mais abrangente do funcionamento dos leilões. A sua pesquisa observa que a receita dos leiloantes aumenta à medida que aumenta também o conhecimento que os participantes de leilões têm das estratégias de cada um.Ao longo dos anos, Milgrom e Wilson foram responsáveis por alterações aos formatos de leilões. Sugeriram, por exemplo, que seria possível criar leilões para participantes motivados pelo benefício social em vez da maximização da receita. Em 1994, as autoridades norte-americanas foram as primeiras a aplicar este conceito, ao vender frequências de rádio a operadores privados através de um leilão. Vários países replicaram o modelo desde então.O Prémio Sveriges Riksbank de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel (designação ofical), criado pelo Riksbanken, o banco central sueco, em 1968, tem o valor de 9 milhões de coroas suecas, cerca de 865 mil euros. É, normalmente, o último prémio a ser anunciado e, este ano, será entregue, tal como os restantes, no dia 10 de Dezembro. No entanto, por causa da pandemia, a cerimónia contará com um número reduzido de pessoas. A fundação sueca decidiu mesmo cancelar o tradicional jantar de gala em hora dos laureados.Notícia atualizada às 11h43