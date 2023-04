Norte e Madeira no top 3 das regiões europeias que mais avançaram na competitividade

Leia Também UE sobe auxílios de Estado para as regiões mais pobres

De acordo com o Índice de Competitividade Regional divulgado pela União Europeia a região Norte do país e a região autónoma da Madeira estão no top 3 de regiões que mais progrediram na competitividade na UE entre 2016 e 2022, de entre as 234 regiões de nível NUT-2 existentes na União Europeia (UE), avança o Público esta segunda-feira.No entanto, refere o mesmo índice, as sete regiões do país continuam a pontuar mal no que diz respeito à competitividade regional, sendo o fosso entre Lisboa e o resto do país um dos maiores entre os vários Estados-Membros da Europa.De acordo com o documento, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) é a única região NUT-2 do país que está acima da média europeia no Índice de Competitividade Regional, na posição 67.Já a região Norte apresenta a segunda melhor evolução entre 2016 e 2022, abaixo apenas da região de Vilnius, capital da Lituânia. A terceira região que mais progrediu na sua competitividade regional é a que inclui a capital da Polónia (Varsóvia), que se vê, no entanto, igualada em termos de progressão pela região ultraperiférica da Madeira.No índice, o Norte ocupa o lugar 133, o centro fica em 146, o Algarve em 174, a Madeira em 181, o Alentejo empata com a Madeira na posição 181 e os Açores surgem na posição 208.