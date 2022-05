Nova Iorque declara estado de emergência para vigiar preço de leite em pó para bebés

O presidente da câmara de Nova Iorque, Eric Adams, declarou este domingo estado de emergência para impedir o aumento do preço do leite em pó para bebés, um produto em escassez sem precedentes nos Estados Unidos."Esta ordem executiva de emergência ajudar-nos-á a reprimir qualquer comerciante que queira capitalizar esta crise aumentando os preços desta mercadoria essencial. A nossa mensagem para mães e famílias em dificuldades é simples: a nossa cidade fará tudo ao seu alcance para as ajudar durante este período desafiador", disse Eric Adams, do partido democrata, em comunicado.A regra define como uma "margem de preço excessiva" 10% ou mais acima do preço normal do produto. Nas últimas semanas, encontrar leite em pó para bebés tem sido um desafio para pais em diferentes estados do país.A escassez deve-se a problemas de abastecimento global causados pela pandemia e a dificuldades da fábrica em Sturgis, Michigan, da Abbot, principal fabricante de fórmula infantil dos Estados Unidos."A escassez nacional de fórmula infantil está a prejudicar pais e famílias na nossa cidade num momento em que ainda estamos a sofrer com a crise dos últimos dois anos", disse Anne Williams-Isom, responsável na autarquia pelas áreas da Saúde e Serviços Humanos, no mesmo comunicado.O ex-presidente da câmara de Nova Iorque Bill de Blasio promulgou essa mesma medida no início da pandemia de covid-19, quando as lojas começaram a aumentar os preços de desinfetantes e máscaras.Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou o Departamento de Defesa a utilizar os contratos que tem com as companhias aéreas comerciais para importar leite em pó de qualquer parte do mundo, no que a Casa Branca chamou de "Operação Fly Formula".Além disso, Biden invocou uma lei datada da Guerra Fria para acelerar a produção de leite em pó nos Estados Unidos.