Nova porta-voz da Casa Branca com tom diferente da era Trump, expressa respeito pela imprensa

Numa tentativa de estabelecer um tom diferente dos seus antecessores da administração de Donald Trump, Psaki recordou o seu passado como porta-voz do Departamento de Estado na Administração de Barack Obama (2009-2017), quando viu "o poder dos Estados Unidos", mas também o "poder da verdade, e a importância de dar um exemplo de empenho e transparência".





"Tenho um profundo respeito pelo papel de uma imprensa livre e independente na nossa democracia e pelo papel que todos eles desempenham", disse.





"Haverá momentos em que discordaremos, e certamente haverá dias em que discordaremos em grande parte das conferências de imprensa", acrescentou, frisando que tanto a nova administração como os jornalistas têm um objetivo comum: "partilhar informações precisas com o povo americano"





A porta-voz disse que o objetivo de Biden é "trazer transparência e verdade".





Psaki deu a primeira pergunta a um repórter da agência noticiosa Associated Press (AP), uma tradição que foi quebrada pelo primeiro secretário de imprensa da Administração Trump, Sean Spicer, que respondeu a uma pergunta de um repórter do The New York Post.





A presidência de Trump foi marcada por uma relação tensa entre os seus porta-vozes e jornalistas, bem como pelos seus próprios ataques a profissionais e meios de comunicação social como a CNN e o The New York Times, que muitas vezes acusou de difundir "notícias falsas".





Joe Biden - que sucede a Donald Trump, após ter vencido o republicano nas eleições presidenciais de 03 de novembro - prestou juramento na escadaria oeste do Capitólio, numa cerimónia sob um forte dispositivo de segurança, após o violento ataque ao Congresso, na passada semana, por uma multidão de apoiantes de Donald Trump.