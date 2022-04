Novas moedas de 7,5 euros em circulação a partir de 5 de maio

As novas moedas de 7,5 euros e que assinalam o 5.º centenário da circum-navegação de Fernão de Magalhães, vão entrar em circulação a 5 de maio.



A data indicada pelo Banco de Portugal consta de um aviso publicado no Diário da República esta quinta-feira. "O Banco de Portugal informa que, no dia 5 de maio de 2022, irá colocar em circulação uma moeda de coleção em liga de prata com o valor facial de 7,5 euros, designada ‘Conclusão 1522’, integrada na série comemorativa do ‘V Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães'", lê-se no documento.



O banco central refere ainda no aviso do DR que "a distribuição da moeda ao público será efetuada através das instituições de crédito e tesourarias do Banco de Portugal".



Além desta nova moeda, em fevereiro, foi também anunciado que iriam ser cunhadas outras duas moedas especiais de 5 e 7,5 euros, para comemorar os 111 anos do ISEG e os 20 anos do Euro, respetivamente.