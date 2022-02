Este ano o número de médicos de família que vão passar à aposentação poderá ser o maior de sempre, fazendo disparar o número de utentes sem médico de família.



De acordo com o Público – com base nos cálculos do coordenador do grupo para a reforma dos cuidados de saúde primários, João Rodrigues – há 1.089 médicos de família que estão em condições de sair dos centros de saúde. Este número resulta da soma dos médicos que em 2022 vão atingir, ou já atingiram a idade legal de reforma, aos 93 aposentados que regressaram transitoriamente ao SNS e acabam os contratos temporários este ano.



Numa altura em que faltam 780 médicos para dar cobertura a mais de um milhão de utentes sem médico de família, "se todos decidirem sair, será uma desgraça completa", avisa ao Público o coordenador do grupo para a reforma dos cuidados de saúde primários, João Rodrigues.

Leia Também Governo limita a 270 médicos aposentados a trabalhar no SNS



Em 2023, prevê ao Público o coordenador, o problema vai manter-se, ainda que menos grave: 419 profissionais poderão aposentar-se e, em 2024, serão 297. Só a partir de 2025, adianta João Rodrigues, passam a ser poucos os médicos de família que estão em condições de se aposentar.



João Rodrigues diz ainda que os cerca de 500 jovens médicos que a cada ano acabam o internato, não são suficientes para compensar as saídas previstas. Até porque, sublinha, uma parte destes opta por não ficar no SNS.