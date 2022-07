Número de novos imigrantes já ultrapassou o de 2021. Brasileiros lideram

Até junho, 133 mil pessoas receberam visto de residência, mais 22 mil do que no mesmo período do ano passado. Do total, mais de um terço são brasileiros, escreve esta quinta-feira o Jornal de Notícias.

Número de novos imigrantes já ultrapassou o de 2021. Brasileiros lideram









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Número de novos imigrantes já ultrapassou o de 2021. Brasileiros lideram O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar