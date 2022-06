Hotelaria pede menos impostos e quer que seja mais fácil contratar imigrantes

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) identifica a falta de 45 mil trabalhadores no setor do turismo e pede ao governo não só para reduzir a carga fiscal como para criar leis que agilizem a contratação de cidadãos estrangeiros. Estas são as duas maiores preocupações da hotelaria nacional para enfrentar os próximos meses de verão.Segundo a associação, os hotéis estão já a recorrer a horas extraordinárias para compensar falta de trabalhadores, noticia o Dinheiro Vivo esta terça-feira. Além disso, diz a AHP, a subida da inflação faz antever uma subida entre 8 e 10% dos preços médios na hotelaria.Os empresários do setor reconhecem que os turistas estão a regressar ao país e por isso temem não conseguir dar resposta à elevada procura que se antevê para os próximos meses: entre junho e setembro, os hoteleiros esperam, na média nacional, taxas de ocupação a atingir os 59%.A possibilidade de contratar mão-de-obra estrangeira é um pedido já antigo do setor. O governo tem firmado, entretanto, acordos de mobilidade de trabalhadores com outros países, como são exemplos a Índia ou Marrocos.Neste momento estão a ser negociadas novas alternativas com países como a Tunísia, a Moldávia, o Uzbequistão, a Geórgia ou as Filipinas, de forma a responder à falta de pessoal em vários setores do país.