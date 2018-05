Nuno Mangas vai presidir ao IAPMEI

Nuno Mangas, que presidiu ao Politécnico de Leiria durante cerca de nove anos, entre 2009 e inícios deste ano, vai ser o próximo presidente do IAPMEI, apurou a Visão.

O anterior presidente, Jorge Marques dos Santos, "abandonou recentemente o cargo por ter completado 70 anos, atingindo assim o limite legal de idade para o exercício de funções em cargos públicos", recorda a Visão.

Nuno Mangas é doutorado em Ciências da Educação pela Universidade da Extremadura e é docente do Politécnico de Leiria desde 1994.

O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação é tutelado pelo Ministério da Economia e visa promover a competitividade e o crescimento empresarial ajudando as PME nacionais de várias formas e com diferentes instrumentos, dependendo do estágio, da dimensão e do sector.

Entre as iniciativas do IAPMEI conta-se o Mecanismo de Alerta Precoce, que pretende "identificar e sinalizar ao conjunto das Micro e PME, em ambiente de absoluta confidencialidade, a ocorrência de fragilidades económicas e financeiras que possam colocar em causa a respectiva viabilidade empresarial".

Mais recentemente foi criado o Mediador de Recuperação de Empresas. Esta actividade vai assumir um papel relevante na "facilitação e viabilização de operações no quadro do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, plataforma estruturada através da qual um devedor que se encontre numa situação económica difícil ou de insolvência iminente poderá encetar negociações com todos ou alguns dos seus credores com vista a alcançar a sua recuperação", segundo Miguel Sá Pinto, vogal do Conselho do IAPMEI.