O Advogado do Diabo e o "fechar de olhos" na Altice

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.Neste episódio olhamos para a Operação Picoas que expôs os negócios duvidosos que envolvem a Altice e alguns dos seus dirigentes de topo. O Ministério Público fez buscas à antiga PT e à residência de Armando Pereira, cofundador da Altice e peça-chave na investigação.O que está em causa? Como fica a Altice Portugal com este processo? Falhou a governação? A falsa prestação de serviços e a faturação simulada foram as técnicas usadas. É a estratégia usada neste tipo de casos?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.