O que já se conhece dos apoios do Estado às empresas e famílias

Para as empresas, linhas de crédito, adiamento do pagamento das contribuições sociais e impostos. Para as famílias, prolongamento dos subsídios de desemprego, RSI e complemento solidário de idosos e proteção no arrendamento. Eis o que se sabe sobre os apoios anunciados por António Costa.