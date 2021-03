O que já se sabe sobre os apoios que aí vêm

Extensão das carências nas linhas de crédito, um alargamento do programa Apoiar, mais apoios para a cultura, para o desporto, para o turismo, para o emprego em geral. Esta sexta-feira, o Governo apresentou as novas medidas de incentivo às empresas, destinadas a apoiar o pós-confinamento. Em matéria fiscal, há facilidades de pagamento de impostos em prestações e permite-se que as entregas sejam adiadas, mas até ao fim do ano tudo terá de ter entrado nos cofres do Estado.

