O que leva Portugal a ter linhas tão vermelhas para desconfinar?

Os especialistas apontam a escassez e as dúvidas sobre as vacinas, as sequelas da doença, as estirpes emergentes ou o cenário crítico noutros países como motivos para desconfinar com mais cautela.

O que leva Portugal a ter linhas tão vermelhas para desconfinar?









